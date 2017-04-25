Тема дня: порывы теплосетей и отсутствие отопления в Ижевске

О самом важном событии вторника, 25 апреля, расскажут корреспонденты информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Громогласными сообщениями от жителей Ижевска наполнились соцсети утром вторника, 25 апреля. Одни говорили о том, что привели ребенка в детский сад, а отопления нет, другие активно выкладывали фотографии порывов в соцсети.

Горячую воду и тепло отключат в 426 домах из-за испытания тепловых сетей. Об этом еще в понедельник, 24 апреля, предупредил в ходе пресс-конференции директор Удмуртских коммунальных систем Ярослав Балобанов.

«В испытаниях не будут участвовать социальные объекты – детские сады и школы. Мы их отключаем. Также не участвуют сети, которые мы признали ветхими или те, которые попали под капремонт. Их испытывать нет смысла», - сказал Ярослав Балобанов.

Александр Бадица Спасибо, дорогие концессионеры! По утренней информации из детского сада (и по ощущениям от холодного помещения) УКС отключил там отопление. причем сотрудники говорят, что его уже больше не будет!...

Сегодня ситуацию еще раз пояснили в пресс-службе УКСа.

«Соцобъекты мы затрагивать не будем – все правильно, поэтому они из зоны испытаний и выведены – за счет отключения. Если отключено отопление по зоне ТЭЦ-2, то они будут включены обратно после завершения испытаний по зоне ТЭЦ-2 и аналогично по зоне ТЭЦ-1. У нас город поделен на зоны по теплоснабжению, где-то источником является ТЭЦ-1, где-то ТЭЦ-2, и мы проводим не одномоментно на обеих станциях, а по очереди, именно для того, чтобы полностью город не отключать», - сказал руководитель пресс-службы ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Нил Миназетдинов.

Сейчас испытания теплосетей идут по зоне ТЭЦ-2. Начались они в понедельник, 24 апреля. Ночью температуру постепенно поднимали до 125 градусов, держали в таком состоянии 2 часа, а затем постепенно начали снижать. К 17:00 вторника, 25 апреля, она должна нормализоваться. Соответственно, к этому времени появится и горячая вода, и отопление в детсадах и других соцобъектах и домах.

По зоне ТЭЦ-1 испытания начнутся в среду, 26 апреля. Завершатся они в четверг, 27 апреля.

Из-за отсутствия отопления, многие жители Ижевска начали активно пользовать обогревателями. Как пояснили в Главном управлении МЧС по Удмуртии, количество пожаров из-за повышенной нагрузки на энергосистемы, не увеличилось.

«Пока не увеличилось. Корреляцию такую мы провести не можем», - сказали в пресс-службе ведомства.

Зато результатом испытаний стали многочисленные порывы сразу на нескольких улицах Ижевска.

Нил Миназитдинов Проводимые тепловые испытания дают о себе знать. Вчера ночью было активное парение на пер. Северный. На 10 утра мы имеет выход теплоносителя в городке Металлургов, недалеко от кинотеатра "Аврора"; на...

Утренний Ижевск буквально накрыло паром. Фотографиями «мини-апокалипсиса» горожане тут же поделились в соцсетях.

Обеспокоил ижевчан пар недалеко от поликлиники Механического завода (городская больница №9).

«На 50 лет ВЛКСМ прорвало трубу. Бежит горячая вода. Туман», - написала в группе «ИГГС» в социальной сети «ВКонтакте» Лариса Владыкина.

У дома №31 по улице 50 лет ВЛКСМ провалился в яму грузовик сотрудников управляющей компании. В Госавтоинспекции пояснили, что инцидент произошел из-за подмыва грунта. Находившиеся в «КамАЗе» люди не пострадали.

«Пока два крупных порыва. У кинотеатра «Аврора» - выход теплоносителя наружу около жилого дома. И на улице Циолковского – недалеко от Орджоникидзе», - отметил руководитель пресс-службы ОАО «Энергосбыт Т Плюс» Нил Миназетдинов.

В первом отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике корреспонденту «Сусанина» пояснили, из-за порыва на время закрывали движение по улице Орджоникидзе со стороны улицы Ленина от Дома Дружбы народов до улицы Промышленной. Сейчас авто уже могут проехать по этому участку. Ограничено движение в районе порыва на улице 50 лет ВЛКСМ - там машины пропускают в один ряд.

«Автомобилисты! Ищите пути объезда! Не надо испытывать судьбу и стараться проехать по залитой кипятком дороге! Уважаемые ижевчане! Не стоит подходить к ограждённым участкам! Предупредите детей, чтобы держались подальше от теплотрасс и люков!» - предупредил горожан Нил Миназитдинов.

Позже стало известно, что из-за порывов на сетях без тепла остались 150 домов и учреждений социальной сферы. Устранить порывы планируют в течении суток.

«На устранение порывов мы берем сутки, потому что видите какая там история… Там на самом деле провал грунта. Надо понять, где заканчиваются границы провала. Вы же видели. Там «КамАЗ» поехал, провалился. К этому времени участок уже ограничен от теплоносителя и выставляются ограждения. Мы должны эту воду выкачать и провентилировать все люки для того, чтобы туда могли спуститься люди и начать работать», - сказал руководитель пресс-службы ОАО «Энергосбыт Т Плюс» (вместе с УКС входит в состав ПАО «Т Плюс» - Прим. ред) Нил Миназетдинов.

Сравнить с количеством порывов с теми, что произошли во время прошлых испытаний теплосетей, а были они 5 лет назад, в пресс-службе Удмуртских коммунальных систем не смогли.

«Необходимо поднимать статистику, на что уйдет немало времени», - пояснили в пресс-службе УКСа.