Каждый ребёнок получит по миллиону рублей.
Юкаменское. Удмуртия. Ферма в Юкаменском районе выплатит 2 млн рублей в качестве компенсации за смерть работницы, на которую упала корова. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.
В июне 2025 года на работницу фермы упала корова. В результате женщина получила множественные травмы грудной клетки, позвоночника и живота. Она скончалась.
Причиной несчастного случая назвали неудовлетворительную организацию работ и необеспечение контроля.
На иждивении погибшей находились двое несовершеннолетних детей, поэтому прокурор обратился в суд, чтобы потребовать у работодателя компенсацию морального вреда. Судья удовлетворил требования и взыскал с фермы по 1 млн рублей в пользу каждого ребёнка.
