Детям женщины, погибшей от упавшей коровы в Удмуртии, выплатят компенсацию

17:55, 27 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Детям женщины, погибшей от упавшей коровы в Удмуртии, выплатят компенсацию
17:55, 27 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
33
0
#Юкаменский район\n#Удмуртия\n#корова\n#смерть\n#компенсация
Источник фото: ИИ
33
0

Каждый ребёнок получит по миллиону рублей.  

Юкаменское. Удмуртия. Ферма в Юкаменском районе выплатит 2 млн рублей в качестве компенсации за смерть работницы, на которую упала корова. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии. 

В июне 2025 года на работницу фермы упала корова. В результате женщина получила множественные травмы грудной клетки, позвоночника и живота. Она скончалась. 

Причиной несчастного случая назвали неудовлетворительную организацию работ и необеспечение контроля.

На иждивении погибшей находились двое несовершеннолетних детей, поэтому прокурор обратился в суд, чтобы потребовать у работодателя компенсацию морального вреда. Судья удовлетворил требования и взыскал с фермы по 1 млн рублей в пользу каждого ребёнка.  

17:55, 27 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
33
0
#Юкаменский район\n#Удмуртия\n#корова\n#смерть\n#компенсация