Юкаменское. Удмуртия. Ферма в Юкаменском районе выплатит 2 млн рублей в качестве компенсации за смерть работницы, на которую упала корова. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

В июне 2025 года на работницу фермы упала корова. В результате женщина получила множественные травмы грудной клетки, позвоночника и живота. Она скончалась.

Причиной несчастного случая назвали неудовлетворительную организацию работ и необеспечение контроля.

На иждивении погибшей находились двое несовершеннолетних детей, поэтому прокурор обратился в суд, чтобы потребовать у работодателя компенсацию морального вреда. Судья удовлетворил требования и взыскал с фермы по 1 млн рублей в пользу каждого ребёнка.