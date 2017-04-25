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      Жители Ижевска принесли цветы и игрушки к бару, где грузовик переехал 2-летнего мальчика

      13:45, 25 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      13:45, 25 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      867
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#смерть\n#происшествие
      867
      0

      По словам работников заведения, они начали появляться в день происшествия, 21 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска принесли цветы и игрушки к бару «В разливе», около которого в пятницу, 21 апреля, грузовик «ГАЗ-4301» насмерть сбил 2-летнего мальчика. Как рассказали корреспонденту информагентства «Сусанин» работники заведения, вещи начали появляться в день происшествия, а по вечерам здесь зажигают свечи.

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      Напомним, что трагедия произошла около 11:25. Отец оставил ребенка без присмотра в велосипеде-коляске. В это время грузовик тронулся с места и наехал на ребенка. По факту случившегося возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

      Позже отец малыша и водитель автомобиля рассказали об обстоятельствах аварии. Автомобилист, который переехал коляску с ребенком признался, что даже не почувствовал, что кого-то сбил.

      Грузовик переехал ребенка в Ижевске

      13:45, 25 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      867
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#смерть\n#происшествие
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