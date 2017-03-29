Знаки Удмуртии: ремонт авто и вытекшие глаза

Народные приметы на среду, 29 марта.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в среду, 29 марта, почитают память трех мучеников: Папы, Трофима и Саввина. Именины отмечают Тимофей, Трофим, Денис, Емельян, Александр, Иван, Юлиан, Павел, Антон, пишет Astromeridian.

К этому дню снег обычно практически полностью таял, и санный путь заканчивался. Говорили: «На Савина крестьянин сани спрятал». Пора было загонять сани во двор и готовить телегу. Крестьяне проверяли 29 марта, цела ли телега, не нужно ли ее отремонтировать. К слову, некоторые водители именно 29 марта проверяют свои автомобили на предмет различных неисправностей, соблюдая традицию.

Народные приметы на 29 марта:

1. Теплый день предвещает такую же хорошую погоду в ближайшие дни.

2. Громко воробьи чирикают и купаются в лужах 29 марта – будут теплые дни.

3. Птицы прилетают большими стаями практически одновременно – примета к тому, что весна будет теплой.

4. Облака 29 марта высоко плывут по небу – будет тепло.

5. Солнце сквозь тучи пробивается – скоро дождь пойдет.

6. Вороны и воробьи 29 марта купаются в лужах – жди тепла.

7. Зайцы еще не сменили цвет шкурки – будет похолодание.

8. Снег 29 марта быстро тает, ручьи текут – летом будет много осадков.

9. Стаи перелетных птиц над домом кружат – скоро снег растает, и наступит потепление.

10. Если в этот день рассыпать навоз в огороде или поле, то можно обеспечить себя хорошим урожаем.

11. Нельзя 29 марта есть хлеб после захода солнца – это к нищете.

12. Нельзя одалживать деньги, поскольку, по приметам, весь год в долгах ходить будешь.

13. Нельзя спорить с людьми и ссориться, чтобы не навлечь на себя неприятности.

14. 29 марта можно определить вора, поскольку, если такой человек на небо посмотрит – у него глаза вытекут, и он ослепнет.

15. Видны солнечные лучи разного цвета – будет дождь.

16. Не следует садиться в сани 29 марта, чтобы свою удачу не проехать.

17. Нельзя растапливать печь и выпекать в ней хлеб, чтобы не накликать беду. Вообще, разводить огонь 29 марта крайне нежелательно.

18. Если человек поднимет тяжелую сумку, у него забот прибавится.