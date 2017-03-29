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      Знаки Удмуртии: ремонт авто и вытекшие глаза

      07:30, 29 марта, 2017
      Ксения Чернова
      07:30, 29 марта, 2017
      Ксения Чернова
      240
      0
      #авто\n#общество\n#Православие\n#религия\n#весна\n#приметы\n#март
      Фото: Википедия
      240
      0

      Народные приметы на среду, 29 марта.

      Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в среду, 29 марта, почитают память трех мучеников: Папы, Трофима и Саввина. Именины отмечают Тимофей, Трофим, Денис, Емельян, Александр, Иван, Юлиан, Павел, Антон, пишет Astromeridian.

      К этому дню снег обычно практически полностью таял, и санный путь заканчивался. Говорили: «На Савина крестьянин сани спрятал». Пора было загонять сани во двор и готовить телегу. Крестьяне проверяли 29 марта, цела ли телега, не нужно ли ее отремонтировать. К слову, некоторые водители именно 29 марта  проверяют свои автомобили на предмет различных неисправностей, соблюдая традицию.

      Народные приметы на 29 марта:

      1. Теплый день предвещает такую же хорошую погоду в ближайшие дни.

      2. Громко воробьи чирикают и купаются в лужах 29 марта – будут теплые дни.

      3. Птицы прилетают большими стаями практически одновременно – примета к тому, что весна будет теплой.

      4. Облака 29 марта высоко плывут по небу – будет тепло.

      5. Солнце сквозь тучи пробивается – скоро дождь пойдет.

      6. Вороны и воробьи 29 марта купаются в лужах – жди тепла.

      7. Зайцы еще не сменили цвет шкурки – будет похолодание.

      8. Снег 29 марта быстро тает, ручьи текут – летом будет много осадков.

      9. Стаи перелетных птиц над домом кружат – скоро снег растает, и наступит потепление.

      10. Если в этот день рассыпать навоз в огороде или поле, то можно обеспечить себя хорошим урожаем.

      11. Нельзя 29 марта  есть хлеб после захода солнца – это к нищете.

      12. Нельзя одалживать деньги, поскольку, по приметам, весь год в долгах ходить будешь.

      13. Нельзя спорить с людьми и ссориться, чтобы не навлечь на себя неприятности.

      14. 29 марта  можно определить вора, поскольку, если такой человек на небо посмотрит – у него глаза вытекут, и он ослепнет.

      15. Видны солнечные лучи разного цвета – будет дождь.

      16. Не следует садиться в сани 29 марта, чтобы свою удачу не проехать.

      17. Нельзя растапливать печь и выпекать в ней хлеб, чтобы не накликать беду. Вообще, разводить огонь 29 марта  крайне нежелательно.

      18. Если человек поднимет тяжелую сумку, у него забот прибавится.

      07:30, 29 марта, 2017
      Ксения Чернова
      240
      0
      #авто\n#общество\n#Православие\n#религия\n#весна\n#приметы\n#март
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