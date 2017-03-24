Новости Удмуртии 2.0: новая работа бывшего главы Ижевска и наша «Мисс Россия»

Обзор наиболее интересных материалов, опубликованных в СМИ Удмуртии накануне.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре пятница, 24 марта. Синоптики обещают днем местами небольшой снег, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 0...+5 градусов Цельсия. На дорогах гололедица. Информационное агентство «Сусанин» подготовило обзор наиболее интересных материалов, опубликованных в Удмуртии накануне.

«Известия Удмуртской Республики» пишут, что бывший глава Ижевска Александр Ушаков может занять пост проректора ИжГТУ. Изданию в вузе сообщили, что его кандидатура рассматривается. ИА «Удмуртия» со ссылкой на ректора вуза Валерия Грахова пишет, что Ушаков будет курировать социальное развитие «механа».

«Введение должности проректора по социальному развитию продиктовано необходимостью. Практически беспризорные и неухоженные на сегодня лагерь в Галево, который остался без электроэнергии, лодочная станция на берегу Ижевского пруда. Никто, как положено, не занимался профилакторием и детским садом, которые числятся на балансе университета. Кроме того, поликлиника, 6 общежитий. Все это нужно приводить в порядок, подготовить проектную документацию по реконструкции и открыть финансирование», — прокомментировал Валерий Грахов. Приказ должен быть подписан сегодня.

«Известия…» также сообщают о подключении еще двух операторов сотовой связи к системе «112». Теперь воспользоваться экстренным номером могут абоненты «Билайна», «МТС», «Мегафона» и «Теле2». До 29 марта этот номер заработает и для абонентов стационарной связи ПАО «Ростелеком».

Удмуртию на конкурсе «Мисс Россия» представит 21-летняя Юлия Ермолина. Участницы уже приехали в Москву, чтобы начать подготовку к конкурсу, пишет «Ижлайф». На региональном этапе Юлия заняла 22 место. Вместе с ней отбор на федеральный конкурс проходили Елизавета Бородина (4-е место на «Мисс Ижевск 2017») и Евгения Чукавина (7-е место в Ижевске). Юлия получает высшее образование в сфере экономики. Имеет музыкальное образование, играет на фортепиано.

Ижевчане выйдут на митинг в защиту животных. По информации «Комсомольской правды», он пройдет в субботу, 25 марта, с 12:00 до 14:00 возле Национальной библиотеки. Акцию проводят для сбора голосов за ужесточение уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Кроме того, активисты ратуют за принятие закона, который устанавливает более гуманные нормы обращения с питомцами.

В Удмуртии на 5% снизилась выдача кредитных карт. Как сообщает «Удм-инфо», за два месяца в республике выдали 6 829 кредитов по картам. В целом по стране количество «карточных» займов выросла на 10,4% по сравнению с январем-февралем 2016 года.

Власти Воткинска хотят установить камеры видеонаблюдения в парке Высоцкого. «Воткинск.нет» пишет, что вандалы неоднократно ломали таксофоны, в которых можно послушать песни автора. И камеры должны помочь решить эту проблему. При этом издание отмечает, что наблюдение в центре города у Вечного огня не спасло и «из года в год вандалы отрывают звездочки и буквы на памятных плитах, где увековечены имена героев Советского Союза».

Житель Ижевска, прапорщик Александр Тычинкин, погиб в Сирии, в провинции Хомс вблизи Пальмиры, при исполнении воинских обязанностей. По данным «Ден.орг», на войну с террористами ижевчанин отправился в составе частной военной компании. При этом, в России любая военная служба, не связанная с государством, запрещена. За участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Александр Тычинкин погиб еще 18 февраля. Об этом сообщили его жена и друзья на странице в соцсети «ВКонтакте», разговаривать с журналистами они отказались.

При подготовке обзора использованы материалы: «Известия Удмуртской Республики», ИА «Удмуртия», «Ижлайф», «Комсомольская правда», «Удм-инфо», «Воткинск.нет», «День.орг».