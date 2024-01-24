В Удмуртии на особый контроль взяли дороги в Якшур-Бодьинском и Игринском районах

Игра. Удмуртия. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев взял на особый контроль дороги в Якшур-Бодьинском и Игринском районах. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Вчера днем с коллегами из оперштаба составили список дорог, на которых нам нужно сосредоточиться в первую очередь», — рассказал Алексей Горбачев.

Дороги Игринского и Якшур-Бодьинского районов выбрали по причине образования на них сильной колеи и снежного наката. Ночью с 23 на 24 января туда была направлена тяжёлая техника для устранения наката и выравнивания дороги.

Работы проводились совместно с экипажами ГИБДД, сопровождавшими спецтехнику на протяжении всего времени, отмечает министр транспорта Удмуртии.

Напомним, ранее глава республики Александр Бречалов призвал жителей поучаствовать в субботнике.