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К Новому году двое жителей Дебесского района незаконно вырубили 50 сосен

09:48, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
К Новому году двое жителей Дебесского района незаконно вырубили 50 сосен
09:48, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
227
0
#рубка деревьев\n#Игринский район\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Мишель Пурин)
227
0

Мужчины получили условное наказание.

Игра. Удмуртия. Игринский районный суд назначил наказание двоим жителям Дебесского района за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в октябре 2023 года 58-летний и 40-летний жители Дебесского района решили заготовить молодые сосны на Новый год. Они сделали это потому, что до заморозков сосны более зелёные и лучше сохраняются.

Для этого они приехали в село Зура Игринского района, где срубили 50 молодых сосен. Таким образом, они нанесли материальный ущерб в размере 45 882 рубля. Впоследствии мужчины его возместили.

Суд назначил каждому из злоумышленников наказание в виде условного лишения свободы на один год.

09:48, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
227
0
#рубка деревьев\n#Игринский район\n#Удмуртия