К Новому году двое жителей Дебесского района незаконно вырубили 50 сосен

Игра. Удмуртия. Игринский районный суд назначил наказание двоим жителям Дебесского района за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в октябре 2023 года 58-летний и 40-летний жители Дебесского района решили заготовить молодые сосны на Новый год. Они сделали это потому, что до заморозков сосны более зелёные и лучше сохраняются.

Для этого они приехали в село Зура Игринского района, где срубили 50 молодых сосен. Таким образом, они нанесли материальный ущерб в размере 45 882 рубля. Впоследствии мужчины его возместили.

Суд назначил каждому из злоумышленников наказание в виде условного лишения свободы на один год.