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В ДТП на трассе в Игринском районе погибли три человека

22:07, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В ДТП на трассе в Игринском районе погибли три человека
22:07, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
356
0
#ДТП\n#Игринский район\n#пассажиры
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
356
0

На дороге М-7 «Волга» столкнулись грузовик «МАН» и легковушка.

Игра. Удмуртия. На территории Игринского района столкнулись грузовик «МАН» и «Рено Дастер». В результате аварии погибли два пассажира и водитель французской иномарки. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Вечером 16 января вблизи деревни Загребино водитель 1957 года рождения за рулём «Рено» совершал обгон в запрещённом месте. По предварительным данным, в момент завершения манёвра он столкнулся со встречным грузовиком.

Пассажир легковушки 1957 года рождения выжил, но госпитализирован. Водителю грузовика оказана разовая помощь.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия организовано реверсивное движение.

22:07, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
356
0
#ДТП\n#Игринский район\n#пассажиры