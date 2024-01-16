В ДТП на трассе в Игринском районе погибли три человека

Игра. Удмуртия. На территории Игринского района столкнулись грузовик «МАН» и «Рено Дастер». В результате аварии погибли два пассажира и водитель французской иномарки. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Вечером 16 января вблизи деревни Загребино водитель 1957 года рождения за рулём «Рено» совершал обгон в запрещённом месте. По предварительным данным, в момент завершения манёвра он столкнулся со встречным грузовиком.

Пассажир легковушки 1957 года рождения выжил, но госпитализирован. Водителю грузовика оказана разовая помощь.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия организовано реверсивное движение.