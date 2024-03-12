Фестиваль уличной еды «От Пельняня до Китая» пройдёт в Удмуртии в десятый раз

Игра. Удмуртия. Десятый фестиваль уличной еды «От Пельняня до Китая» (0+) пройдёт в посёлке Игра в Удмуртии. Как сообщил в соцсетях глава Игринского района республики Александр Чирков, традиционно праздник пройдёт на открытом воздухе на площади ДК и С «Нефтяник».

Время проведения — суббота, 16 марта, с 10:00.

Гостей фестиваля ждёт разнообразная национальная еда, различные площадки и мастер-классы, сувениры, праздничный концерт с участием удмуртских звёзд, а также спортивно-развлекательные и молодёжные розыгрыши, конкурсы, квесты и игры.

«С удовольствием приглашаю всех на пельменный фестиваль! Только у нас вы можете попробовать более 15 видов пельменей!», — написал глава района.

Подробности фестиваля можно узнать в группе мероприятия на сайте «ВКонтакте».