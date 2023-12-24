Литературной столицей 2024 года в Удмуртии объявлен Увинский район

Ува. Удмуртия. В Национальной библиотеке Удмуртии прошла церемония закрытия Дней литературы Игринского района. Об этом сообщает в соцсетях администрация Увинского района.

Литературной столицей Игринский район был объявлен в 2023 году в рамках проекта Национальной библиотеки УР «Дни литературы муниципальных образований УР».

На литературном вечере в Нацбиблиотеке звучали строки из произведений писателей и поэтов Игринского района в исполнении гостей и самих авторов, прошли выступления творческих коллективов.

В финале передана эстафета Дней литературы от Игринского района вместе с символом литературной столицы Удмуртии и талисманом Увинскому району.