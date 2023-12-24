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Литературной столицей 2024 года в Удмуртии объявлен Увинский район

10:43, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Литературной столицей 2024 года в Удмуртии объявлен Увинский район
10:43, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
79
0
#Игринский район\n#Увинский район\n#литература
Фото: Администрация Увинского района
79
0

В Национальной библиотеке прошло закрытие дней литературы Игринского района.

Ува. Удмуртия. В Национальной библиотеке Удмуртии прошла церемония закрытия Дней литературы Игринского района. Об этом сообщает в соцсетях администрация Увинского района. 

Литературной столицей Игринский район был объявлен в 2023 году в рамках проекта Национальной библиотеки УР «Дни литературы муниципальных образований УР».

На литературном вечере в Нацбиблиотеке  звучали строки из произведений писателей и поэтов Игринского района в исполнении гостей и самих авторов, прошли выступления творческих коллективов.

В финале передана эстафета Дней литературы от Игринского района вместе с символом литературной столицы Удмуртии и талисманом Увинскому району. 

 

10:43, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
79
0
#Игринский район\n#Увинский район\n#литература