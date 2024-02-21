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Деревня Чечеги в Удмуртии расширила границы на «Яндекс Картах», но не в реальности

11:30, 21 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Деревня Чечеги в Удмуртии расширила границы на «Яндекс Картах», но не в реальности
11:30, 21 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
68
0
#Игринский район\n#деревня\n#границы
Фото: Яндекс Карты
68
0

Это пока невозможно, что препятствует получению прописки и возможности селян участвовать в выборах.

Игра. Удмуртия. Расширению границ деревни Чечеги в Игринском районе Удмуртии препятствует несоответствие ряда документов. Об этом в соцстетях сообщил глава района Александр Чирков.

С вопросом к нему обратился местный житель, который рассказал, что более 5 лет назад селяне подавали заявление на расширение деревни Чечеги: «Генплан почти готов, «Яндекс Карты» показывают деревню уже в новых границах. Наши люди не могут оформить прописку, участвовать в выборах. Помогите, пожалуйста, завершить оформление генплана».

Александр Чирков ответил, что утверждение генерального плана на сегодняшний день пока невозможно в виду того, что отсутствует согласование проекта от Минприроды и Минстроя Удмуртии.

«Получить данные согласования не представляется возможным, потому как имеются земельные участки конкретно в деревне Малягурт, которые имеют пересечения с Государственным лесным фондом. Работы по приведению в соответствие границ лесного фонда проводятся, но на сегодняшний день не завершены по причине несоответствия некоторых документов. Завершение работ планируется в текущем году, после чего проект будет направлен на согласование и утверждение», — написал глава Игринского района.

11:30, 21 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
68
0
#Игринский район\n#деревня\n#границы