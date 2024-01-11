Участник СВО из Игринского района выплатил алименты на сумму более миллиона рублей

Игра. Удмуртия. Более миллиона рублей алиментов выплатил участник СВО из Игринского района. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Мужчина был обязан выплачивать алименты своему сыну в размере одной четверти от заработка, но с 2021 года он уклонялся от этого.

За это его привлекали к административной ответственности, но и после 20 часов исправительных работ он не поменял отношения к возложенным на него обязательствам. Таким образом, его долг по алиментам составил 1 млн 120 тыс. рублей.

Однако, вернувшись из зоны спецоперации домой на время отпуска, он погасил имеющуюся перед сыном задолженность.