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Участник СВО из Игринского района выплатил алименты на сумму более миллиона рублей

17:10, 11 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Участник СВО из Игринского района выплатил алименты на сумму более миллиона рублей
17:10, 11 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
128
0
#СВО\n#алименты\n#Игринский район
Фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии
128
0

До этого мужчина долгое время игнорировал родительские обязанности.

Игра. Удмуртия. Более миллиона рублей алиментов выплатил участник СВО из Игринского района. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Мужчина был обязан выплачивать алименты своему сыну в размере одной четверти от заработка, но с 2021 года он уклонялся от этого. 

За это его привлекали к административной ответственности, но и после 20 часов исправительных работ он не поменял отношения к возложенным на него обязательствам. Таким образом, его долг по алиментам составил 1 млн 120 тыс. рублей.

Однако, вернувшись из зоны спецоперации домой на время отпуска, он погасил имеющуюся перед сыном задолженность.

17:10, 11 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
128
0
#СВО\n#алименты\n#Игринский район