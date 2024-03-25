В удмуртской деревне Унтем продолжаются работы по рекультивации крупной свалки

Унтем. Удмуртия. В деревне Унтем Игринского района Удмуртии продолжаются работы по рекультивации крупной свалки. Об этом сообщает администрация района в соцсетях.

К рекультивации данной свалки приступили в декабре 2023 года. В настоящее время заканчиваются работы механического этапа. Мусор переместили на новое постоянное место, сформировали террикон, смонтировали дренажную сеть, уложили защитный и плодородный слои.

После наступления плюсовых температур подрядчик приступит к посадке травы и высадке саженцев сосны. Все работы планируется завершить в летний период 2024 года.

Напомним, прошлой зимой Унтем прославился тем, что здесь «появился» Снегодзилла.