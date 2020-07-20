Вопрос о досрочном сложении полномочий Фании Федоровой рассмотрят на внеочередной сессии Гордумы Ижевска

Сессия назначена на 23 июля.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска рассмотрят вопрос о досрочном сложении полномочий заместителя председателя Гордумы Фании Федоровой. Постановление о созыве внеочередной сессии опубликовано на сайте столицы Удмуртской Республики.

В проекте повестки на 23 июля всего один вопрос: «О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Городской думы депутата Городской думы города Ижевска шестого созыва Федоровой Фании Марваретдиновны».

Наша справка: Федорова Фания Марваретдиновна, родилась 25 марта 1949 года в поселке Кама Камбарского района.

В 1979 году окончила Удмуртский Государственный университет, имеет высшее юридическое образование.

С 1974 года по декабрь 1999 года - следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник 2 отдела по расследованию преступлений в сфере экономики, заместитель начальника Управления по расследованию организованной преступной деятельности, полковник юстиции;

В декабре 1999 года избрана депутатом на дополнительных выборах в Государственный Совет Удмуртской Республики второго созыва, в апреле 2003 года - на выборах в республиканский парламент третьего созыва.

Избиралась депутатом Гордумы Ижевска четвертого, пятого и шестого созывов.