11 депутатов Госсовета Удмуртии в 2019 году получили предупреждения

К такой же мере ответственности привлекли 9 депутатов гордумы.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году 11 депутатов Госсовета Удмуртии и 9 депутатов гордумы привлекли к мере ответственности в виде предупреждения. Об этом журналистам в четверг, 6 февраля, рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики Ришат Файзуллин.

Причиной стало предоставление неполных, недостоверных сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера.

Всего же за 12 месяцев года было выявлено 1768 нарушений в сфере коррупции, возбуждено 35 уголовных дел, к дисциплинарной ответственности привлечено 578 должностных лиц. Трудовые договоры в прошлом году расторгли с заместителем главы администрации Вавожского района, главой муниципального образования «Дулесовское». 7 депутатов местного самоуправления добровольно сложили полномочия.

По словам Ришата Файзуллина уровень коррупции в республике остается значительным. В 2019 году правоохранители выявили 23 факта получения взяток. Их общая сумма возросла с 500 тыс. рублей в 2018 году до 11 млн рублей в 2019 году. Размеры взяток увеличились с 334 тыс. рублей до 6 млн рублей.