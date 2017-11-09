Протоколы участковых избиркомов в Удмуртии на выборах президента России будут оснащены QR-кодами

Об этом рассказал глава регионального Центризбиркома Виктор Кушко.

Ижевск. Удмуртия. Оснастить протоколы участковых избиркомов QR-кодами планируется на мартовских выборах в Удмуртии. Однако новая технология имеет как свои плюсы, так и минусы.

Как рассказал глава республиканского Центризбиркома Виктор Кушко, впервые технология QR-кодов в Удмуртии была опробована во время сентябрьских выборов этого года.

«Удмуртская Республика вместе с другими 19 российскими субъектами стала испытательным полигоном по внедрению в жизнь новой технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом. В основе технологии лежит упаковка численных данных в компактную графическую форму – так называемый QR-код. Основное его достоинство – легкое распознавание при помощи сканера смартфона и других гаджетов. Код впечатывается в протокол избирательной комиссии и несет внутри себя все данные протокола. В территориальной комиссии код сканируется, расшифровывается, а все данные из него автоматически переносятся для обработки в базу данных», - рассказал глава ЦИК.

Плюс новой технологии, по словам Кушко, в автоматизации процесса и исключении человеческого фактора и ошибок в подсчетах. Однако немало и значительных минусов.

«Сложность подделки QR-кода оборачивается тем, что его очень просто привести в негодность, - отметил Кушко. - Так, протокол изготовленный на принтере с низким качеством печати, попадание на код грязи, использование некачественной бумаги, перезаправленного картриджа, даже печать на обороте бумаги – все это лишает нас возможности качественно распознать код».

Тем не менее, технология QR-кода будет активно использоваться на мартовских выборах Президента России. Для этого участковые комиссии потребуется оснастить необходимым оборудованием и компьютерными программами.

Как отметил Кушко, по итогам применения технологии на сентябрьских выборах отзывы о ней получены положительные, хотя в 11 случаях воспользоваться ей не смогли из-за зависания программы или несчитывания кода.