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      Эксперты спрогнозировали исход выборов главы Удмуртии

      16:51, 13 июля, 2017
      16:51, 13 июля, 2017
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      #выборы\n#Ижевск\n#рейтинг\n#власть\n#Удмуртия
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      На пост руководителя региона претендуют 8 человек.

      Ижевск. Удмуртия. Эксперты рассказали о прогнозах на грядущие выборы главы Удмуртской Республики. Согласно рейтингу, опубликованному на сайте Давыдов.Индекс, лидирующим кандидатом является временно исполняющий обязанности руководителя региона Александр Бречалов.

      72% экспертов считают, что именно он одержит победу в выборах. Второе место в рейтинге занял депутат Государственного Совета Удмуртии Владимир Бодров. Он набрал 12% голосов. 7% и 6% набрали представитель партии «Справедливая Россия» Фарид Юнусов и депутат Государственного совета Удмуртии Тимур Ягафаров. По 1% голосов экспертов получили главный редактор агентства «Столица Ижевск» и индивидуальный предприниматель Руслан Тимуршин.

      Напомним, на пост главы региона претендуют также Людмила Ниязова («Партия налогоплательщиков России»), Олег Овчинников («Партия народной свободы») и Павел Бутченко («Партия возрождения России»).

      Согласно прогнозам, явка избирателей составит 40%.

      Досрочные выборы главы Удмуртской Республики пройдут 10 сентября.

      Сусанин / Двойная кампания: кого и как будут выбирать жители Удмуртии этой осенью - Статьи

      10 сентября в Удмуртии пройдут выборы в Госсовет и досрочные выборы главы региона. Состав парламента сократился на треть - теперь принимать законы в республике будут не 90, а 60 человек. Есть изменения и для избирателей - они не смогут проголосовать заранее.


      16:51, 13 июля, 2017
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      #выборы\n#Ижевск\n#рейтинг\n#власть\n#Удмуртия

       

       

       

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