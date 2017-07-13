Эксперты спрогнозировали исход выборов главы Удмуртии

На пост руководителя региона претендуют 8 человек.

Ижевск. Удмуртия. Эксперты рассказали о прогнозах на грядущие выборы главы Удмуртской Республики. Согласно рейтингу, опубликованному на сайте Давыдов.Индекс, лидирующим кандидатом является временно исполняющий обязанности руководителя региона Александр Бречалов.

72% экспертов считают, что именно он одержит победу в выборах. Второе место в рейтинге занял депутат Государственного Совета Удмуртии Владимир Бодров. Он набрал 12% голосов. 7% и 6% набрали представитель партии «Справедливая Россия» Фарид Юнусов и депутат Государственного совета Удмуртии Тимур Ягафаров. По 1% голосов экспертов получили главный редактор агентства «Столица Ижевск» и индивидуальный предприниматель Руслан Тимуршин.

Напомним, на пост главы региона претендуют также Людмила Ниязова («Партия налогоплательщиков России»), Олег Овчинников («Партия народной свободы») и Павел Бутченко («Партия возрождения России»).

Согласно прогнозам, явка избирателей составит 40%.

Досрочные выборы главы Удмуртской Республики пройдут 10 сентября.