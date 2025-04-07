Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка Татьяна Дорофеева задала вопрос: «Где и в каком количестве можно размещать ларьки?».

В администрации города сообщили, что согласно статье 39.36 Земельного кодекса РФ размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании Схемы размещения НТО. В свою очередь, схема разрабатывается с целью обеспечения устойчивого развития территории муниципалитетов Удмуртии, в том числе с учётом проекта планировки, правил землепользования и застройки. Стоит отметить, что установка НТО запрещена: без согласования в охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций; на газонах, детских и спортивных площадках; на расстоянии менее 20 метров от окон жилых домов; в пределах треугольников видимости; в противопожарных разрывах и так далее.

«Если у жителей возникают вопросы по поводу законности установки НТО на придомовой территории, то они могут обратиться в свою управляющую компанию с просьбой предоставить подтверждение легитимности размещения киоска — договор аренды земельного участка во дворе заключается только на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме», — говорится в сообщении.

В июле 2024 года на территории города было зафиксировано свыше 1 000 НТО, из которых 289 расположены в соответствии со схемой размещения. Остальные торговые объекты находятся на придомовых или частных территориях. Отмечается, что никаких ограничений по количеству установленных НТО не предусмотрено.

Кроме того, в горадминистрации добавили, что в ближайшее время их количество будет сокращаться, так как установленные объекты должны привести в соответствие с действующим законодательством. Напомним, осенью 2024 года были утверждены требования к внешнему виду НТО. Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению дизайн-кода объектов планируют начать 1 августа 2025 года.

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