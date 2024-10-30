Торговые павильоны в Ижевске приведут к единому облику

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске примут единую архитектурную концепцию по оформлению нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом «Сусанину» в ходе брифинга 30 октября рассказал замглавы администрации Ижевска Евгений Хафизов.

«В рамках анализа подтвердилось, что у нас в городе около 1 100 НТО. Сейчас мы анализируем законность их размещения на территории города. Вопрос коснётся торгово-остановочных комплексов, киосков, торговых павильонов, а также объектов, находящихся на придомовой территории. В случае выявления нарушений при установке данные павильоны будут демонтироваться», — рассказал Евгений Хафизов.

Напомним, НТО запрещается размещать в пределах треугольников видимости, на сетях коммуникации, в противопожарных расстояниях между зданиями.

Отмечается, что после принятия новых правил оформления и установки НТО будет объявлен переходный период до 1 августа 2025 года. Это сделано для того, чтобы собственники успели привести торговые помещения в соответствии с законодательством. После 1 августа по отношению к нарушителям начнут применяться штрафные санкции, поделился замглавы администрации города.

Что касается оформления НТО, планируется создать единый облик объектов. Архитектурная концепция предусматривает восемь конфигураций, созданных из разных модулей.

Фото: Центр территориального развития Удмуртии.

«Модульность предполагает создание торговых объектов по аналогии с конструктором. Например, есть базовый модуль киоска к которому можно дополнительно прикрепить стандартный козырёк, служащий для покупателей укрытием. В случае с торговым павильоном различие может заключаться в количестве модулей торгового зала. Благодаря гибкой сочетаемости модулей собственники НТО смогут подобрать конфигурацию под себя, которая при этом будет соответствовать архитектурной концепции», — пояснил директор Центра территориального развития Удмуртии Яков Вдовин. Более подробно ознакомиться с концепцией можно на сайте Центра территориального развития республики.

Благодаря приведению городских торговых объектов к единому внешнему виду планируется улучшить внешний вид Ижевска, добавил Яков Вдовин.