Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на участке трассы Р-243 около села Юськи в Завьяловском районе начали фрезерование дорожного полотна. Как написал в соцсетях вице-премьер республики Игорь Асабин, в связи с этим временно организовано регулируемое реверсивное движение. А это привело к образованию затора.

«Прошу учитывать данную информацию при планировании маршрута и заранее выбирать альтернативные пути движения. Работы носят временный характер — скоро здесь заменят изношенные слои, участок станет более комфортным для проезда. Однако напомню, что по информации ФКУ «Прикамье» на этом участке в этом году будет капитальный ремонт», — написал Игорь Асабин.

Напомним, также серьёзный ремонт на этой трассе ждёт участок в Малопургинском районе.