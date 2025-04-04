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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На трассе в Удмуртии в районе Юсек образовался затор

13:45, 04 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
На трассе в Удмуртии в районе Юсек образовался затор
13:45, 04 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
193
0
#Завьяловский район\n#ремонт дорог
Источник фото: vk.com/igorasabin (кадр из видео)
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Здесь организовали реверсивное движение из-за фрезерования асфальта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на участке трассы Р-243 около села Юськи в Завьяловском районе начали фрезерование дорожного полотна. Как написал в соцсетях вице-премьер республики Игорь Асабин, в связи с этим временно организовано регулируемое реверсивное движение. А это привело к образованию затора.

«Прошу учитывать данную информацию при планировании маршрута и заранее выбирать альтернативные пути движения. Работы носят временный характер — скоро здесь заменят изношенные слои, участок станет более комфортным для проезда. Однако напомню, что по информации ФКУ «Прикамье» на этом участке в этом году будет капитальный ремонт», — написал Игорь Асабин.

Напомним, также серьёзный ремонт на этой трассе ждёт участок в Малопургинском районе

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13:45, 04 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
193
0
#Завьяловский район\n#ремонт дорог