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Новый асфальтобетон на федеральной трассе от Абдэс-Урдэса до Пугачёва должен появиться в 2025 году

13:00, 17 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Новый асфальтобетон на федеральной трассе от Абдэс-Урдэса до Пугачёва должен появиться в 2025 году
13:00, 17 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
143
0
#Малопургинский район\n#ремонт дорог
Источник фото: @arzik2
143
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О планах по ремонту федеральной трассы сообщил глава Малопургинского района.

Малая Пурга. Удмуртия. Жители Малопургинского района пожаловались на состояния участка федеральной трассы. Обращение зачитал в ходе прямого эфира в соцсетях глава района Александр Деев. Вопрошающий отметил плохое состояние дороги на участке от Баграш-Бигры до Пугачёва.

«Ездил в Ижевск позавчера. Действительно, дорога вызывает вопросы. Сам видел, как спецмашина занималась ямочным ремонтом», — ответил Александр Деев.

Он напомнил, что владельцем дороги является ФКУ «Упрдор "Прикамье"». https://susanin.news/udmurtia/other/20241219-321926/  В 2024 году компания заключила договор на ремонт дорожного покрытия от деревни Абдэс-Урдэс до села Пугачёво, что является более протяжённым участком, чем отрезок от Баграш-Бигры. В 2025 году должен быть уложен новый асфальтобетон, проинформировал Александр Деев.

13:00, 17 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
143
0
#Малопургинский район\n#ремонт дорог