Новый асфальтобетон на федеральной трассе от Абдэс-Урдэса до Пугачёва должен появиться в 2025 году

Малая Пурга. Удмуртия. Жители Малопургинского района пожаловались на состояния участка федеральной трассы. Обращение зачитал в ходе прямого эфира в соцсетях глава района Александр Деев. Вопрошающий отметил плохое состояние дороги на участке от Баграш-Бигры до Пугачёва.

«Ездил в Ижевск позавчера. Действительно, дорога вызывает вопросы. Сам видел, как спецмашина занималась ямочным ремонтом», — ответил Александр Деев.

Он напомнил, что владельцем дороги является ФКУ «Упрдор "Прикамье"». https://susanin.news/udmurtia/other/20241219-321926/ В 2024 году компания заключила договор на ремонт дорожного покрытия от деревни Абдэс-Урдэс до села Пугачёво, что является более протяжённым участком, чем отрезок от Баграш-Бигры. В 2025 году должен быть уложен новый асфальтобетон, проинформировал Александр Деев.