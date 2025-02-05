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На первом в 2025 году рейсе «Чайковского экспресса» прокатились 120 человек

16:46, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
На первом в 2025 году рейсе «Чайковского экспресса» прокатились 120 человек
16:46, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
124
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#поезд\n#Пётр Чайковский\n#туризм
Источник фото: ГЖД
124
0

За 10 поездок в феврале он перевезёт около 1,2 тыс. туристов.

Ижевск. Удмуртия. Пассажирами первого в 2025 году рейса «Чайковского экспресса» (0+) стали 120 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.  

Первый рейс пригородный туристический ретропоезд на паровой тяге совершил 5 февраля. 

«Тестовые рейсы нового ретропоезда, которые состоялись в октябре прошлого года, подтвердили огромный интерес пассажиров к необычному музыкальному путешествию. Совместно с ППК «Содружество» мы решили вновь запустить состав в честь 185-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского», — пояснил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Состав будет курсировать по маршруту Ижевск – Воткинск с 5 по 9 и с 12 по 16 февраля. За 10 поездок поезд перевезёт около 1,2 тыс. человек. 

Из Ижевска «Чайковский экспресс» отправляется в 08:37 и прибывает в Воткинск к 09:53. Обратно поезд стартует в 16:55 и возвращается в столицу Удмуртии в 18:15. 

Паровоз Л-3095 и его вагоны оформлены в стиле дореволюционных составов. Предметы оформления подбирали у коллекционеров и в антикварных магазинах, а проводников специально одели в форму конца XIX века.

В составе гостям показывают театрализованную программу и исполняют классические музыкальные произведения. А в Воткинске туристы узнают, где провёл своё детство Пётр Чайковский, побывают на мастер-классе по бальным танцам и послушают романсы в живом исполнении. Также в программу входит посещение музеев, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску. 

Следующие рейсы ретропоезда планируется провести в апреле и июле. 

Источник фото: ГЖД

16:46, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
124
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#поезд\n#Пётр Чайковский\n#туризм