Ижевск. Удмуртия. Пассажирами первого в 2025 году рейса «Чайковского экспресса» (0+) стали 120 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Первый рейс пригородный туристический ретропоезд на паровой тяге совершил 5 февраля.

«Тестовые рейсы нового ретропоезда, которые состоялись в октябре прошлого года, подтвердили огромный интерес пассажиров к необычному музыкальному путешествию. Совместно с ППК «Содружество» мы решили вновь запустить состав в честь 185-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского», — пояснил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Состав будет курсировать по маршруту Ижевск – Воткинск с 5 по 9 и с 12 по 16 февраля. За 10 поездок поезд перевезёт около 1,2 тыс. человек.

Из Ижевска «Чайковский экспресс» отправляется в 08:37 и прибывает в Воткинск к 09:53. Обратно поезд стартует в 16:55 и возвращается в столицу Удмуртии в 18:15.

Паровоз Л-3095 и его вагоны оформлены в стиле дореволюционных составов. Предметы оформления подбирали у коллекционеров и в антикварных магазинах, а проводников специально одели в форму конца XIX века.

В составе гостям показывают театрализованную программу и исполняют классические музыкальные произведения. А в Воткинске туристы узнают, где провёл своё детство Пётр Чайковский, побывают на мастер-классе по бальным танцам и послушают романсы в живом исполнении. Также в программу входит посещение музеев, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску.

Следующие рейсы ретропоезда планируется провести в апреле и июле.

Источник фото: ГЖД