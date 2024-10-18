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Рейсы ретропоезда «Чайковский экспресс» в 2025 году станут регулярными

16:26, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Рейсы ретропоезда «Чайковский экспресс» в 2025 году станут регулярными
16:26, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
295
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#поезд\n#история\n#Пётр Ильич Чайковский
Источник фото: министерство по туризму Удмуртии
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Состав начнёт курсировать между Ижевском и Воткинском в феврале.

Ижевск. Удмуртия. Ретропоезд «Чайковский экспресс» (0+) продолжит поездки по Удмуртии в 2025 году. Об этом сообщает Министерство по туризму Удмуртии. 

В настоящий момент в регионе с 17 по 20 октября проводят тестовые рейсы состава. В первый день на тематическом поезде уже прокатились 120 человек

В Удмуртии решили не завершать этот туристический маршрут, а сделать его регулярным в новом году. Следующие рейсы планируется пустить уже в феврале 2025 года. 

16:26, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
295
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#поезд\n#история\n#Пётр Ильич Чайковский