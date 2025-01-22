Ещё десять рейсов ретропоезда «Чайковский экспресс» отправятся из Ижевска в Воткинск

Ижевск. Удмуртия. Десять новых рейсов ретропоезда «Чайковский экспресс» (0+) стартуют в феврале этого года по маршруту «Ижевск – Воткинск». Об этом сообщает министерство по туризму Удмуртской Республики.

Путешествия в эпоху всемирно известного композитора состоятся с 5 по 9 февраля и с 12 по 16 февраля 2025 года – всего десять рейсов.

Пассажиров поезда ждут театрализованная программа с погружением в атмосферу 19 века, экскурсия в музей-усадьбу Чайковского, в Музей медицины и в Благовещенский собор. Гости также пройдут мастер-класс по танцам полонез, вальс, полька, после которого состоится костюмированный бал. Завершит путешествие горячий обед.

Сообщается, что следующие поездки на ретропоезде состоятся весной и летом 2025 года.

Напомним, тестовые рейсы ретропоезда стартовали в октябре 2024 года. Как сообщают в министерстве, они стали туристическим хитом и получили множество восторженных отзывов от участников. Тогда приняли решение в 2025 году сделать маршрут регулярным, а следующие рейсы пустить уже в феврале.

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