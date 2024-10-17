Ретропоезд «Чайковский-экспресс» отправился в первый рейс из Ижевска в Воткинск

Воткинск. Удмуртия. В свой первый рейс из Ижевска в Воткинск отправился ретропоезд «Чайковский-экспресс» (0+). Об этом сообщает администрация Воткинска.

Поезд будет курсировать в тестовом режиме с 17 по 20 октября. В первый день на нём поехали 120 человек, а всего за четыре дня ретропоезд перевезёт почти 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Оценить рейс вместе с гостями решил глава города Алексей Заметаев.

Из Ижевска ретропоезд отправился в 09:05, а вернётся в 18:17 по местному времени. Во время пути организуют тематическую программу — она воссоздаст атмосферу середины 19 века. Под классическую музыку в исполнении студентов Республиканского музыкального колледжа проводники в форменных костюмах будут разносить туристам чай. Также в поезде организуют аудиогид, а в салоне — выставку музыкальных инструментов разных времён.

Фото: пресс-служба Горьковской железной дороги

В конце маршрута поезд прибудет на железнодорожную станцию «Воткинск», где пассажиров ждут мастер-классы по старинным танцам и театрализованная экскурсия в музее-усадьбе композитора в Воткинске.

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