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Около 20 тонн древесных материалов отправили в зону спецоперации из Можги

14:00, 25 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Около 20 тонн древесных материалов отправили в зону спецоперации из Можги
14:00, 25 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
55
0
#Можга\n#Удмуртия\n#гуманитарная помощь\n#СВО
Источник фото: скриншот видео администрации Можги
55
0

Это первый гуманитарный груз для бойцов в этом году.

Можга. Удмуртия. Из Можги 24 января в зону специальной военной операции отправили около 20 тонн пиломатериалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Это первая в 2025 году отправка гуманитарной помощи бойцам. Пиломатериалы предоставлены предприятием «Орион» из Увы, помощь в доставке оказали депутат Госдумы России от Удмуртии Олег Гарин и фонд «Сообщество».

Также сообщается, что это уже 46 партия гуманитарной помощи для бойцов, отправленная из Можги с начала спецоперации.

14:00, 25 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
55
0
#Можга\n#Удмуртия\n#гуманитарная помощь\n#СВО