Около 20 тонн древесных материалов отправили в зону спецоперации из Можги

Можга. Удмуртия. Из Можги 24 января в зону специальной военной операции отправили около 20 тонн пиломатериалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Это первая в 2025 году отправка гуманитарной помощи бойцам. Пиломатериалы предоставлены предприятием «Орион» из Увы, помощь в доставке оказали депутат Госдумы России от Удмуртии Олег Гарин и фонд «Сообщество».

Также сообщается, что это уже 46 партия гуманитарной помощи для бойцов, отправленная из Можги с начала спецоперации.