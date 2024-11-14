Группу «чёрных лесорубов» с находившимся в федеральном розыске главарём задержали в Удмуртии

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии задержали преступную группу, подозреваемую в незаконной рубке деревьев на сумму более 19 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, в августе 2024 года четыре человека без разрешительных документов срубили хвойные деревья на особо охраняемой природной территории Якшур-Бодьинского лесничества. Древесину злоумышленники вывезли на личном грузовом транспорте и переработали на пилораме.

Всего подозреваемые незаконно срубили более 240 куб. м елей, сосен и пихт. Таким образом, они причинили ущерб лесному фонду на сумму свыше 19 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Вскоре 30-летний организатор преступления выехал за пределы России, он попал в федеральный розыск. Мужчину удалось задержать в аэропорту Казани. Сейчас он находится под стражей, а остальных членов преступной группы заключили под домашний арест с запретом определенных действий.

Во время обыска полиция нашла и изъяла тракторы, бензопилы, спецтехнику, которая ранее принадлежала «чёрным лесорубам». Всё это они продали третьим лицам, чтобы скрыть следы преступления.

Теперь членов преступной группы могут лишить свободы на срок до 7 лет.