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Группу «чёрных лесорубов» с находившимся в федеральном розыске главарём задержали в Удмуртии

17:45, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Группу «чёрных лесорубов» с находившимся в федеральном розыске главарём задержали в Удмуртии
17:45, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
284
0
#Удмуртия\n#рубка деревьев\n#уголовное дело\n#задержание
Источник фото: МВД по Удмуртии
284
0

По версии следствия, они спилили деревья на сумму более 19 млн рублей.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии задержали преступную группу, подозреваемую в незаконной рубке деревьев на сумму более 19 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

По версии следствия, в августе 2024 года четыре человека без разрешительных документов срубили хвойные деревья на особо охраняемой природной территории Якшур-Бодьинского лесничества. Древесину злоумышленники вывезли на личном грузовом транспорте и переработали на пилораме. 

Всего подозреваемые незаконно срубили более 240 куб. м елей, сосен и пихт. Таким образом, они причинили ущерб лесному фонду на сумму свыше 19 млн рублей. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений»). 

Вскоре 30-летний организатор преступления выехал за пределы России, он попал в федеральный розыск. Мужчину удалось задержать в аэропорту Казани. Сейчас он находится под стражей, а остальных членов преступной группы заключили под домашний арест с запретом определенных действий. 

Во время обыска полиция нашла и изъяла тракторы, бензопилы, спецтехнику, которая ранее принадлежала «чёрным лесорубам». Всё это они продали третьим лицам, чтобы скрыть следы преступления.

Теперь членов преступной группы могут лишить свободы на срок до 7 лет.  

17:45, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
284
0
#Удмуртия\n#рубка деревьев\n#уголовное дело\n#задержание