Из-за первого снега дорожники Удмуртии вместо тренировки начали расчищать проезжие части

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии из-за первого снега плановая тренировка дорожной техники перешла в отработку действий в реальных условиях. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин.

В ночь на 1 ноября в ряде районов Удмуртии выпал первый снег. В это время спецтехника выехала на плановую проверку перед зимой. Из-за того, что снег уже припорошил дороги, специалисты начали расчищать проезжие части и обрабатывать их противогололедными материалами.

«Как говорится, тяжело в учении — легко в бою! И хотя зима только начинается, мы уже сейчас видим, что вся предсезонная подготовка, заготовка материалов, ремонт и модернизация техники не прошли даром. Наши специалисты готовы к любым погодным сюрпризам», — заявил Игорь Асабин.

Напомним, что в Ижевске уже закупили противогололедные материалы для зимы. Дороги и тротуары будут посыпать реагентами «Галит» и «Бионорд», а также песчано-соляной смесью.