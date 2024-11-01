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Из-за первого снега дорожники Удмуртии вместо тренировки начали расчищать проезжие части

12:10, 01 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за первого снега дорожники Удмуртии вместо тренировки начали расчищать проезжие части
12:10, 01 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
233
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#Удмуртия\n#снег\n#дорожники\n#уборка снега
Источник фото: vk.com/igorasabin
233
0

Уже используются реагенты.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии из-за первого снега плановая тренировка дорожной техники перешла в отработку действий в реальных условиях. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин. 

В ночь на 1 ноября в ряде районов Удмуртии выпал первый снег. В это время спецтехника выехала на плановую проверку перед зимой. Из-за того, что снег уже припорошил дороги, специалисты начали расчищать проезжие части и обрабатывать их противогололедными материалами. 

«Как говорится, тяжело в учении — легко в бою! И хотя зима только начинается, мы уже сейчас видим, что вся предсезонная подготовка, заготовка материалов, ремонт и модернизация техники не прошли даром. Наши специалисты готовы к любым погодным сюрпризам», — заявил Игорь Асабин. 

Напомним, что в Ижевске уже закупили противогололедные материалы для зимы. Дороги и тротуары будут посыпать реагентами «Галит» и «Бионорд», а также песчано-соляной смесью.  

12:10, 01 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
233
0
#Удмуртия\n#снег\n#дорожники\n#уборка снега