В Ижевске решили не отказываться от использования песчано-соляной смеси зимой на некоторых участках дорог

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закупили противогололедные материалы для зимы. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».

Предстоящей зимой на тротуарах и проезжих частях города будут рассыпать реагенты «Галит» и «Бионорд». Отмечается, что сейчас в Ижевске есть достаточное количество противогололёдных материалов.

«Собственно говоря, стандартно у нас будет на подъёмах и спусках в сильные морозы песчано-соляная смесь. От неё мы уходить не собираемся, потому что прошлый год показал, что не справляются другие химические составы на крутых подъемах, особенно, когда перепады внешней температуры», — добавил глава города.

Дмитрий Чистяков отметил, что прошлая зима была непростой, но в городе не было допущено остановки общественного транспорта. Чтобы не повторить ошибки, в этот раз были учтены проблемы предыдущих лет.

Напомним, что убирать снег с улиц города будут четыре подрядчика, с которыми уже заключены контракты. Город договорился, что предприятия будут отдавать приоритет уборке муниципальных территорий, и только потом выполнять частные контракты.

«Все настроены на качественную и продуктивную работу», — рассказал Дмитрий Чистяков.