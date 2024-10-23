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В Ижевске решили не отказываться от использования песчано-соляной смеси зимой на некоторых участках дорог

10:40, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске решили не отказываться от использования песчано-соляной смеси зимой на некоторых участках дорог
10:40, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка улиц\n#гололед
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Для тротуаров и ровных проезжих частей закуплены реагенты «Галит» и «Бионорд».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закупили противогололедные материалы для зимы. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».

Предстоящей зимой на тротуарах и проезжих частях города будут рассыпать реагенты «Галит» и «Бионорд». Отмечается, что сейчас в Ижевске есть достаточное количество противогололёдных материалов. 

«Собственно говоря, стандартно у нас будет на подъёмах и спусках в сильные морозы песчано-соляная смесь. От неё мы уходить не собираемся, потому что прошлый год показал, что не справляются другие химические составы на крутых подъемах, особенно, когда перепады внешней температуры», — добавил глава города.

Дмитрий Чистяков отметил, что прошлая зима была непростой, но в городе не было допущено остановки общественного транспорта. Чтобы не повторить ошибки, в этот раз были учтены проблемы предыдущих лет. 

Напомним, что убирать снег с улиц города будут четыре подрядчика, с которыми уже заключены контракты. Город договорился, что предприятия будут отдавать приоритет уборке муниципальных территорий, и только потом выполнять частные контракты. 

«Все настроены на качественную и продуктивную работу», — рассказал Дмитрий Чистяков. 

10:40, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка улиц\n#гололед