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Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии выступит на фестивале юношеских оркестров мира в Москве

10:00, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии выступит на фестивале юношеских оркестров мира в Москве
10:00, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
878
0
#Удмуртия\n#детский симфонический оркестр\n#Москва
Фото: m.vk.com/duso_udm
878
0

На сцене можно будет услышать музыку композиторов из Удмуртии.

Москва. Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртской Республики примет участие во втором фестивале юношеских оркестров мира (6+). Об этом в своём телеграм-канале рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина. 

Фестиваль пройдёт 16-18 августа в Москве. В большом амфитеатре парка «Зарядье» выступят сотни коллективов со всех уголков мира. Оркестранты исполнят музыку Петра Чайковского, классика удмуртской музыки Германа Корепанова и других композиторов. 

Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии выступит 16 августа в 14:00.  

10:00, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
878
0
#Удмуртия\n#детский симфонический оркестр\n#Москва