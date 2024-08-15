Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии выступит на фестивале юношеских оркестров мира в Москве

Москва. Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртской Республики примет участие во втором фестивале юношеских оркестров мира (6+). Об этом в своём телеграм-канале рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина.

Фестиваль пройдёт 16-18 августа в Москве. В большом амфитеатре парка «Зарядье» выступят сотни коллективов со всех уголков мира. Оркестранты исполнят музыку Петра Чайковского, классика удмуртской музыки Германа Корепанова и других композиторов.

Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии выступит 16 августа в 14:00.