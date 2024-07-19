Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утвердили новый размер платы за содержание жилья. Постановление начнет действовать с 1 августа 2024 года. Об этом сообщил председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев в своём ТГ-канале.

Отмечается, что новое постановление будет действовать не во всех домах. Решение примут для неприватизированных квартир; для собственников, которые не приняли решение об утверждении размера платы за квартиру; для собственников жилья, проголосовавших за работу управляющей компании по новым ценам.

Для всех остальных жителей размер платы за содержание регулируется общим домовым собранием.

Ознакомиться с размером платы можно по ссылке.