Износ коммунальных сетей в Удмуртии достигает 73%

Ижевск. Удмуртия. Износ коммунальных сетей в Удмуртии остаётся очень высоким и достигает 73%. Об этом доложил глава республики Александр Бречалов, выступая перед Госсоветом региона 16 января.

«Состояние коммунальной инфраструктуры и в малых городах, и на селе мы с вами знаем прекрасно. Несмотря на серьёзные вложения средств <…> износ коммунальных сетей в республике остается очень высоким и достигает 73%», — сказал Бречалов.

По его словам, в красной зоне находятся Балезинский и Завьяловский районы, а также Можга, Ижевск и Сарапул.

«Начну с Балезино. Как мы и договаривались, не дожидаясь лета 2024 года, республика уже направила в район 10 млн рублей для проведения первоочередных работ на одном из самых тревожных и социально-значимых объектов Балезино — станции второго подъёма системы централизованного водоснабжения», — отметил глава Удмуртии.

Он отметил, что при поддержке специалистов филиала в Глазове АО «РИР» разрабатывается техническое задание для приведения станции в нормативное работоспособное состояние и в ближайшее время начнется её капитальный ремонт, в бюджете республики средства на это предусмотрены.

«Всего на модернизацию коммунальных систем Балезинского района в 2024 году предусмотрено 260 млн рублей — это и объекты водоснабжения, и реконструкция устаревших котельных, и завершение строительства очистных сооружений канализации в районе Льнозавода в Балезино», — подытожил Александр Бречалов.