Две школы закрыли из-за заболеваемости ОРВИ в Удмуртии

12:21, 10 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Две школы закрыли из-за заболеваемости ОРВИ в Удмуртии
#Каракулинский район\n#Балезинский район\n#Удмуртия\n#ОРВИ\n#обучение
Источник фото: ИИ
Также обучение частично приостановили для 17 классов в 12 школах региона.

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии из-за заболеваемости ОРВИ полностью закрыли две школы в Балезинском и Каракулинском районах. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

За неделю ОРВИ подхватили 10 476 человек, 5 145 из них — это дети до 14 лет. Только в Ижевске со 2 по 8 марта заболели 6 717 жителей.

В результате в 17 классах 12 школ частично приостановили учебный процесс. Также закрыли 27 групп в 24 детских садах региона.

Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ зарегистрировали в Завьяловском и Балезинском районах, а также в Ижевске и Можге.

Гриппом за минувшую неделю заболели 85 человек. В 83% случаях болезнь проходит в лёгкой форме. 

