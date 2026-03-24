Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии раскрыли подробности судопроизводства по изъятию сотни старинных икон из бывшего монастыря, который находился под властью раскольниц. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов республики.

Напомним, ранее судебные приставы изъяли иконы, хранившиеся в ненадлежащих условиях. Местом действия стало Каменное Заделье в Балезинском районе.

Юридические нюансы таковы. 18 марта в Балезинский райсуд поступило исковое заявление религиозной организации «Подворье Тихвинского мужского монастыря села Паздеры» к четверым жителям Балезинского района об истребовании из чужого незаконного владения имущества в виде икон, перечисленных в «Списке памятников культуры, находящихся в собственности религиозных объединений», составленных Министерством культуры УАССР ещё в 1986 году. В списке около ста икон, в том числе иконы конца 19 века.

После возвращения обители в лоно РПЦ подворье из Паздеров занято восстановлением подворья в Каменном Заделье.

«С 2013 года земельный участок и расположенные на нём постройки удерживаются группой лиц, не принадлежащих к РПЦ, которые являются последователями незарегистрированного религиозного движения и именуют себя «Покровский женский монастырь» во главе с гражданкой Машковой, считающей себя «игуменией Даниилой». Также ответчиками удерживается имущество в виде икон, принадлежащих истцу. Местонахождение части икон истцу не известно, а около ста икон и других предметов религиозного назначения находятся в подсобном помещении, хранятся в ненадлежащих условиях, подвержены разрушению», — сообщили в суде.

Напомним, патриарх Московский Кирилл монашеский постриг и «игуменство» Натальи Машковой признал недействительными.

В настоящее время завершаются ремонтно-восстановительные работы храма преподобного Трифона Вятского, осуществлено доведение его до эксплуатационного состояния, проводятся богослужения, но без икон и иного имущества храм практически нефункционален, что препятствует осуществлению в нём религиозных обрядов.

Одновременно с иском заявлено ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде изъятия икон. Обеспечительные меры принимаются судом в случае, когда имеется реальная угроза затруднения или невозможности в будущем исполнить судебный акт. Принятие обеспечительных мер является гарантией возможности исполнения судебного акта.

Суд ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде изъятия икон у ответчиков и третьих лиц удовлетворил. Определено место их хранения — Иконописная мастерская Ижевской епархии РПЦ.