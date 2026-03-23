Каменное Заделье. Удмуртия. Судебные приставы изъяли более 100 старинных икон в Удмуртии. Судя по фотографиям пресс-службы ведомства, местом изъятия оказался Покровский монастырь в селе Каменное Заделье в Балезинском районе.

Напомним, почти 20 лет приход Трифона Вятского находился в расколе с Русской Православной Церковью. Монахини в монастыре Покровского женского монастыря на территории прихода примкнули к ереси царебожия, обвинили патриарха Кирилла и митрополита Викторина в экуменизме, забаррикадировали входы и даже не шли на диалог со светскими властями и силовыми органами, пользовались лишь паспортами СССР.

Кроме штрих-кодов, ИНН и интернета монахини отвергали и прочие блага современной цивилизации. Старинные иконы содержались в ненадлежащих условиях; воздвигнутый по проекту И. А. Чарушина храм 1913 года начал ветшать.

В 2022 году патриарх Кирилл упразднил монастырь, разогнал насельниц и отлучил их от причастия.

С 2023 года здесь вновь открыли доступ к источнику преподобного Трифона, который долгое время был накрыт железной бочкой. С 2024 года возобновились паломнические поездки на день памяти Трифона Вятского.

В настоящее время комплекс храма Трифона Вятского и Покровского храма преобразован в подворье Тихвинского мужского монастыря (село Паздеры, Воткинский район). Ведутся реставрационные работы. Подворье нуждается в постройке трапезной, братских келий и дома для паломников. Богослужения совершаются еженедельно в обоих храмах. В штате есть два иеромонаха.