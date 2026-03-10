Балезино. Удмуртия. Кадеты класса имени Андрея Касимова Кожильской средней школы Балезинского района Удмуртии одержали победу на юбилейных сборах «Победа». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Класс входит в систему профильного образования СК РФ. Ребята приняли участие в юбилейных сборах «Победа», приуроченных к 25-летию кадетского движения в МБОУ «Пибаньшурская средняя школа».

Участниками сборов стали команды, представляющие различные кадетские классы и военно-патриотические клубы. В течение двух дней юные патриоты демонстрировали свою подготовку, командный дух и волю к победе в напряженной соревновательной программе.

Кадеты класса имени Андрея Касимова показали высокие результаты практически во всех дисциплинах программы, заняв призовые места в конкурсе визиток, боевых листков, строевом смотре, огневом и силовом рубежах. Также кадеты успешно прошли испытания в соревновании по военно-учётным специальностям, которое проводилось для средней и старшей возрастных групп.

По итогам всех этапов упорной борьбы команда кадет Следственного комитета завоевала 1 общекомандное место в старшей возрастной группе.

Напомним, в ноябре 2025 года кадеты класса имени Андрей Касимова заняли первое место на Всероссийском конкурсе песни и строя в Москве в номинации «Знамённая группа».