Сыктывкар. Коми. Прокуратура Усть-Вымского района Республики Коми направила в суд 176 исковых заявлений о взыскании 27 млн рублей задолженности по зарплате с ООО «Жешартский лесопромышленный комплекс». Как передаёт ТАСС, в марте удалось направить на погашение долгов 14,6 млн рублей, сообщила прокуратура региона.

«По данным надзорного органа, решения судов, вынесенные по искам прокурора, послужили основанием для возбуждения сводного исполнительного производства в отношении ООО «ЖЛПК». В результате только в марте 2026 года удалось добиться получения от бывшего собственника предприятия свыше 14,6 млн рублей для расчётов с трудовым коллективом», — говорится в сообщении.

Новому руководителю комбината прокуратура района объявила предостережение, ему внесли представление об устранении нарушений трудового законодательства.

По данным портала Seldon.Basis (Селдон Базис), Жешартский ЛПК входит в состав United Panel Group («Юнайтед Панел Груп»), которая включает производственные площадки в посёлке Жешарт Республики Коми, деревообрабатывающий комбинат в поселке Балезино в Удмуртии и производство шпона в посёлке Подосиновец Кировской области, а также торговый дом «Лесплитторг» в Москве.