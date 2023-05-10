В крестьянско-фермерском хозяйстве Глазовского района изымут и уничтожат более 12 тысяч голов птиц

Ижевск. Удмуртия. Владельцам хозяйств в Удмуртии на фоне вспышек высокопатогенного гриппа птиц могут возместить изъятие взрослой курицы несушки по 375 рублей за голову. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова на пресс-брифинге с журналистами 10 мая.

В Глазовском районе в неблагополучную зону попало одно крестьянско-фермерское хозяйство, где насчитывается 12 795 голов птиц. В соответствии с требованиями законодательства это поголовье должно быть уничтожено.

«Мы изымаем птицу для того, чтобы снизить риски, исключительно в этом состоит наша задача. Потому что в связи с установлением очага в дикой фауне предугадать, в какой момент возникнет заражение птицы — невозможно, и, пропустив, условно, одну домашнюю птицу, мы получим новый очаг, только уже среди домашних птиц», — заявила заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова

В результате изъятия владельцу хозяйства возместят ущерб из республиканского бюджета. Размер компенсации будет определяться на основании государственных регулируемых цен или на основании рыночной стоимости как птицы, так и птицеводческой продукции. Также при расчете стоимости возмещения специалисты решили разграничить возраст птицы. Возместить можно будет изъятие куриц несушек, бройлеров, уток, гусей, индюков, тушку курицы, товарное яйцо и инкубационные яйца курицы, утки, гуся и индюка.

Таким образом компенсация за взрослую курицу несушку составит 375 рублей за голову, бройлера — 375 рублей, взрослую утку — 1,5 тыс. рублей, а гуся — 2 тыс. рублей. По товарному яйцу компенсация за одну штуку будет равна 7,78 рубля, а инкубационное яйцо куриное — 45 рублей.

Удмуртская птицефабрика и птицефабрика «Вараксино» не попали в неблагополучную зону. Но Ольга Абрамова подчеркнула, что сложившаяся в регионе ситуация несет очень большие риски для региональных предприятий и экономики агропромышленного комплекса. Чтобы исключить возможность занесения вируса, на всех птицефабриках Удмуртии усилили производственный контроль и требования к внутреннему трудовому распорядку.

Также в Глазове, Глазовском районе и Ижевске проводят подворовой обход, чтобы уточнить количество птиц, которые находятся на неблагополучных территориях. В Глазове зарегистрировано 1298 птиц, в Глазовском районе — 1910 голов птиц. Подсчет в Ижевске находится на финальной стадии.

Очаги высокопатогенного гриппа птиц также опасны и для людей. Жители могут подхватить заболевание при контакте с птицами, и иногда болезнь может завершиться летальным исходом.

«В настоящее время на территории Удмуртской Республики ситуация благоприятная. Все граждане, которые обратились к нам за медицинской помощью с территории очага, имеют клиническую картину респираторной вирусной инфекции легкого течения. У всех был забран биологический материал на исследование высокопатогенного гриппа птиц, все результаты отрицательные», — рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

Так как переносчиками гриппа являются дикие перелетные птицы, около 150 специалистов государственной ветеринарной службы вместе с Минприроды Удмуртии ежедневно оценивают природные объекты региона, чтобы выявить возможные факты гибели птиц.

Напомним, что информация об опасности возникновения очагов высокопатогенного гриппа птиц на территории Удмуртии начала поступать с 3 мая. В тот момент очаги заболевания среди чаек были зарегистрированы в Марий Эл.

5 мая на Южном озере в Глазове обнаружили 10 павших диких чаек. На месте ветеринары отобрали патологический материал, который прошел исследование в Удмуртском ветеринарно-диагностическом центре в Ижевске. Специалисты подтвердили, что птицы заражены высокопатогенным гриппом птиц. Чтобы еще раз удостовериться, экспертизу провели и в федеральной лаборатории Россельхознадзора, где все 10 проб дали положительный результат.

6 мая новый падеж чаек обнаружили в Ижевске на улице Пойма, 19 г. Пробы также исследовались два раза и в обоих случаях было подтверждено заболевание.

В результате на территории Глазова и части Глазовского района введены ограничительные мероприятия. Также они коснулись и части Ижевска, в основном это Ленинский и Первомайский районы, а также Завьяловский район — деревни Новый Чультем и Пирогово.

В 5 км от границы эпизоотических очагов запрещается ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, за исключением транзита; заготовка и вывоз кормов для птиц, за исключением комбикормов в промышленной упаковке заводского происхождения; выгульное содержание птиц; проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и торгов. Также запрещена охота на птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам.