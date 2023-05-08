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В Ижевске и Глазове обследовали около 600 человек на птичий грипп

16:25, 08 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Ижевске и Глазове обследовали около 600 человек на птичий грипп
16:25, 08 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
242
0
#Ижевск\n#Глазов\n#птичий грипп\n#профилактика
Фото: vk.com/vetuprur
242
0

Все анализы у проживающих в очагах вспышки заболевания отрицательные.

Ижевск. Удмуртия. Врачи начали сбор анализов на наличие птичьего гриппа у жителей Ижевска и Глазова. Исследования проводились среди жителей территорий, где была обнаружена вспышка заболевания среди диких пернатых, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

«Врачами осмотрено порядка 600 человек, находящихся в зонах очагов птичьего гриппа в Глазове и в Ижевске. 

Результаты проб на грипп у всех отрицательные. Несколько человек с признаками ОРВИ взяты под динамическое наблюдение», — написала зампред правительства республики по вопросам здравоохранения.

Напомним, 5 мая в результате массовой гибели чаек на Южном озере в Глазове подтвердился очаг птичьего гриппа. 7 мая аналогичный вердикт ветеринары вынесли в отношении падежа дикой птицы в Ижевске на улице Пойма. На части территорий в Ленинском и Первомайском районах столицы введен карантин по высокопатогенному гриппу птиц.

16:25, 08 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
242
0
#Ижевск\n#Глазов\n#птичий грипп\n#профилактика