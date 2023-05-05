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В Глазове подтвердился птичий грипп

21:57, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазове подтвердился птичий грипп
21:57, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
75
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#птичий грипп
Фото: unsplash.com (Анураг Джайн)
75
0

Идёт дезинфекция прибрежной зоны Южного озера.

Глазов. Удмуртия. На территории Глазова подтвердился очаг вируса птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба глазовской администрации.

Напомним, ранее на берегу Южного озера в Глазове были найдены мёртвые чайки. Ветеринары взяли пробы и отправили их на анализ. В результате птичий грипп подтвердился. Сейчас идут ветеринарно-санитарные мероприятия, включающие дезинфекцию берега и сжигание птичьих трупов.

«В ближайшее время состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Глазова и Глазовского района в работе которой примет участие специальная комиссия Правительства Удмуртской Республики для выработки плана дальнейших действий по предотвращению распространения заболевания», — сообщили в горадминистрации.

Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также при обнаружении мест массовой гибели дикой птицы на полях, в лесах и других местах, необходимо незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу по телефону горячей линии 8 800-222-17-16.

21:57, 05 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
75
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#птичий грипп