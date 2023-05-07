В Ижевске зафиксирована гибель чаек на улице Пойма

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пойма установлен факт падежа чаек. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Сейчас в Ижевске идёт работа по предотвращению распространения птичьего гриппа. 7, 8 и 9 мая будут проводиться обходы частного сектора в Ленинском и Первомайском районах с целью установления поголовья птиц в личных хозяйствах горожан.

К работе привлечены 200 бригад в составе сотрудников горадминистрации, станции по борьбе с болезнями животных, волонтеров, студентов, представителей правоохранительных органов и народных дружин.

Если в вашем подсобном хозяйстве есть домашняя птица, но вас не застали дома следует позвонить по номерам телефонов 8-912-766-20-49 (круглосуточно) — Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных, 8-800-222-17-16 (автоответчик, можно оставить сообщение) —Главное управление ветеринарии Удмуртии.

Напомним, ранее режим повышенной готовности из-за распространения птичьего гриппа ввели в Глазове.