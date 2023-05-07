Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

В Ижевске зафиксирована гибель чаек на улице Пойма

12:15, 07 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске зафиксирована гибель чаек на улице Пойма
12:15, 07 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птичий грипп
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
124
0

Принимаются меры по предотвращению распространения птичьего гриппа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пойма установлен факт падежа чаек. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Сейчас в Ижевске идёт работа по предотвращению распространения птичьего гриппа. 7, 8 и 9 мая будут проводиться обходы частного сектора в Ленинском и Первомайском районах с целью установления поголовья птиц в личных хозяйствах горожан.

К работе привлечены 200 бригад в составе сотрудников горадминистрации, станции по борьбе с болезнями животных, волонтеров, студентов, представителей правоохранительных органов и народных дружин.

Если в вашем подсобном хозяйстве есть домашняя птица, но вас не застали дома следует позвонить по номерам телефонов 8-912-766-20-49 (круглосуточно) — Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных, 8-800-222-17-16 (автоответчик, можно оставить сообщение) —Главное управление ветеринарии Удмуртии.

Напомним, ранее режим повышенной готовности из-за распространения птичьего гриппа ввели в Глазове

12:15, 07 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птичий грипп