Глазов. Удмуртия. 7 июня в Глазове выступит Заслуженный артист России Денис Майданов (0+). О предстоящем культурном событии в рамках празднования Дня города информирует администрация Глазова в соцсетях.

Концерт начнется на стадионе «Прогресс» в 18:00.

В 2025 году Глазов отмечает 347-летие с момента основания. Также программа городского праздника связана с 80-летием атомной промышленности.

Напомним, что 7 июня в Сарапуле в 21:00 состоится концерт российского эстрадного артиста Стаса Костюшкина (0+).

В Ижевске 12 июня в День города состоится концерт симфонического оркестра «Симфорок» и группы «Кино» на Центральной площади (0+)