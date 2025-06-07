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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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7 июня в Глазове выступит Денис Майданов

09:57, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
7 июня в Глазове выступит Денис Майданов
09:57, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
422
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#Глазов\n#День города\n#концерты
Источник фото: ИА "Сусанин"
422
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Выступление Заслуженного артиста России пройдет в День города.

Глазов. Удмуртия. 7 июня в Глазове выступит Заслуженный артист России Денис Майданов (0+). О предстоящем культурном событии  в рамках празднования Дня города информирует администрация Глазова в соцсетях. 

Концерт начнется на стадионе «Прогресс» в 18:00. 

В 2025 году Глазов отмечает 347-летие с момента основания. Также программа городского праздника связана с 80-летием атомной промышленности.

Напомним, что 7 июня в Сарапуле в 21:00 состоится концерт российского эстрадного артиста Стаса Костюшкина (0+). 

В Ижевске 12 июня в День города состоится концерт симфонического оркестра «Симфорок» и группы «Кино» на Центральной площади (0+) 

 

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09:57, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
422
0
#Глазов\n#День города\n#концерты