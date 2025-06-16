Глазов. Удмуртия. В Глазове мошенники попытались похитить полмиллиона рублей у местной жительницы под предлогом замены счётчика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Глазовчанке позвонил якобы сотрудник «Энергосбыта» по поводу замены счётчика. Он убедил женщину назвать поступившей ей на телефон код. После этого ей пришло сообщение об изменении пароля на портале Госуслуг.

Затем ей позвонил другой мужчина и представился сотрудником службы безопасности. Он рассказал, что посредством взлома аккаунта на женщину взяли кредиты. Для защиты денег ей предложили оформить встречный кредит и перевести деньги на безопасный счёт.

На этом моменте женщина поняла, что общается с мошенником, прекратила разговор и обратилась в полицию. Ущерб не был нанесён.

В МВД по Удмуртии напоминают, что ни под каким предлогом нельзя передавать другим людям свои персональные данные, а также пароли и коды, поступающие в смс-сообщениях.