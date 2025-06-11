Глазов. Удмуртия. В 2025 году абитуриентов ждёт ряд изменений при поступлении в Глазовский инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко (ГИПУ). О том, что поменялось, «Сусанину» рассказали в пресс-службе вуза.

«Во-первых, в 2025 году подать заявление в ГИПУ можно через Госуслуги не только по программам бакалавриата, но и среднего профессионального образования, магистратуры и аспирантуры. Во-вторых, по программам бакалавриата и магистратуры в 2025 году для зачисления не нужно сдавать оригинал документа об образовании. Для зачисления на бюджетные места поступающему теперь потребуется предоставлять согласие на зачисление в ГИПУ имени В. Г. Короленко. Согласие служит подтверждением, что абитуриент готов учиться на выбранной специальности, если пройдет конкурсный отбор. Такое согласие можно подать в один вуз как лично в приемных комиссиях вуза, так и через Госуслуги», — поделились в пресс-службе университета.

Ещё одним изменением стало введение системы учёта дополнительных баллов абитуриентов, поступающих на целевое обучение. Помимо других индивидуальных достижений (волонтёрство, научная деятельность и т. п.), дополнительные баллы могут назначить за участие в профориентационных мероприятиях заказчика. Общая сумма допбаллов за все достижения целевиков может достичь десяти.

Что касается новшеств, в 2025 году университет впервые откроет 25 бюджетных мест по направлению «Металлургия» с профилем обучения «Технологии материалов». Ещё 25 бюджетных мест выделено по программе «Информатика и вычислительная техника».

Также среди новых профилей бакалавриата: «Русский язык как иностранный», «Филологическое образование», «Английский язык и Второй иностранный язык», «Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины», «Образовательная робототехника и Технология». В свою очередь, магистратура расширилась с добавлением направлений: «Математическое образование», «Управление дошкольным и дополнительным образованием». Аспирантура также обзавелась новым направлением — «Русский язык. Языки народов России».

«Сегодня вуз является академическим лидером региона в области высшего педагогического образования: вуз готовит около 70% всех педкадров в Удмуртии. В республике нет школы, в которой не работали бы его выпускники. Исторически вуз всегда готовил универсальные кадры, готовые к многофункциональной деятельности. 70 % программ — это программы двухпрофильного бакалавриата. Выпускники вуза могут вести разные виды деятельности в школе: предметное обучение, воспитательная деятельность, дополнительное образование», — поделились в пресс-службе ГИПУ имени В. Г. Короленко.

Напомним, ранее «Сусанин» писал о нововведениях в УдГУ и ИжГТУ.