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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Глазова возмутились одновременным благоустройством бульвара Карла Маркса и тротуаров

17:00, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Глазова возмутились одновременным благоустройством бульвара Карла Маркса и тротуаров
17:00, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
184
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#Глазов\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#тротуары\n#горожане
Источник фото: Яндекс Карты
184
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Власти пояснили, что работы выполняются в рамках комплексного проекта и ведутся к определенной дате.

Глазов. Удмуртия. В соцсетях жители Глазова возмутились одновременным благоустройством бульвара Карла Маркса и пешеходных дорожек по обеим сторонам от него. Горожане отмечают, что теперь здесь неудобно ходить. 

«С бульваром намудрили. Центральная часть ещё не готова, при этом уже тротуары с обеих сторон разобраны. Как ходить?! Почему нельзя сначала одну сторону доделать, а потом уже вторую? <...> Ваша работа заключается в том, чтобы находить баланс между комфортом для жителей (что должно быть первоочерёдно) и удобством подрядчиков», — написал горожанин Владимир. 

Администрация Глазова пояснила, что работы по благоустройству бульвара и тротуаров выполняют разные подрядчики, и по контрактам их должны выполнить летом. 

«Материалы (щебень, песок, асфальт) и технику на тротуары завозят в один период, поэтому делать тротуары поочередно нецелесообразно», — ответила пресс-служба администрации города. 

Глава Глазова Сергей Коновалов добавил, что благоустройство бульвара Карла Маркса является комплексным проектом, который выполняется из двух контрактов. Работы ведутся из внебюджетных средств топливной компании ТВЭЛ и завершить их планируют к празднованию 80-летия Атомной промышленности. Именно на бульваре Карла Маркса в текущем году планируют провести большой проект «Улица Росатома» (0+). 

«Для Глазова очень важно сказать спасибо через организацию большого дружного праздника в день рождения нашей градообразующей отрасли за поддержку такого большого проекта и вообще за большое социальное партнерство», — отметил Сергей Коновалов. 

Горожанам напомнили, что обойти место работ можно через дворы, которые расположены вдоль бульвара. 

«Владимир, перестаньте уже выискивать «соринки». Город быстро благоустраивается. Все помогают. А Вы стоите в стороне с «лупой» и советы раздаёте, внимание отвлекаете. Займитесь уже делом, у Вас много контактов, задайте нам вопрос, чем нужно городу помочь, мы Вам подскажем, и вставайте «в лямку» и тяните рядышком, так веселее будет», — высказался мэр Глазова. 

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17:00, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
184
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#тротуары\n#горожане