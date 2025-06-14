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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазове 13 июня выпало рекордное количество осадков

15:15, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Глазове 13 июня выпало рекордное количество осадков
15:15, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
55
0
#Глазов\n#погода\n#погода в Удмуртии
Источник фото: ИА "Сусанин"
55
0

По данным местной метеостанции, выпало 52 мм осадков.

Глазов. Удмуртия. В Глазове 13 июня выпало рекордное количество осадков. По данным местной метеостанции, зафиксирован уровень в 52 мм. Статистику опубликовали в ТГ-канале «Записки синоптика».

Сильный ливень накрыл Глазов и окрестности в результате обширного грозового фронта. Исходя из многолетних наблюдений, среднемесячная норма осадков в июне для Глазова составляет 74 мм. То есть за один день 13 июня в северной столице выпало около 70% месячного количества осадков. 

 

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15:15, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
55
0
#Глазов\n#погода\n#погода в Удмуртии