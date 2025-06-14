Глазов. Удмуртия. В Глазове 13 июня выпало рекордное количество осадков. По данным местной метеостанции, зафиксирован уровень в 52 мм. Статистику опубликовали в ТГ-канале «Записки синоптика».

Сильный ливень накрыл Глазов и окрестности в результате обширного грозового фронта. Исходя из многолетних наблюдений, среднемесячная норма осадков в июне для Глазова составляет 74 мм. То есть за один день 13 июня в северной столице выпало около 70% месячного количества осадков.