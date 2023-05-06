Продукция «Удмуртской птицефабрики» остаётся безопасной на фоне вспышки птичьего гриппа

Глазов. Удмуртия. Продукция «Удмуртской птицефабрики» в Глазове безопасна на фоне вспышки в регионе птичьего гриппа, который передаётся и человеку. Об этом «Сусанину» сообщил начальник Главного управления ветеринарии Удмуртии Роман Габдрахманов.

«На сегодняшний день «Удмуртская птицефабрика» благополучна по особо опасным заболеваниям, включая высокопатогенный грипп птиц. Вся продукция безопасна в ветеринарно-санитарном отношении и выпускается только под контролем специалистов госветслужбы. Учитывая сложившуюся ситуацию по гриппу птиц в Глазове на птицефабрике силами госветслужбы проводится постоянный клинический осмотр всего поголовья на предмет установления подозрительной или больной птицы. Также усилено проведение мониторинговых исследований биологического материала», — подчеркнул руководитель ведомства.

Напомним, из-за вируса птичьего гриппа в Глазове и части Глазовского района ввели режим повышенной готовности, при котором введён ряд запретов для граждан и усилены проверки предприятий и домохозяйств.

Глава Глазова Сергей Коновалов 6 мая также сообщил, что Городской и районный штаб организовал подомовой обход личных хозяйств. 20 групп работают в частном секторе города, восемь групп — на территории района. Обход проводится для уточнения поголовья птиц в личных подворьях и информирования населения об угрозе распространения заболевания, правилах поведения.

В течение 6-7 мая группы завершат обход территории.

«Если в вашем подсобном хозяйстве есть домашняя птица, но вас не застали дома – позвоните, пожалуйста, по номеру 8 912 761 08 26 – это дежурный телефон глазовской ветстанции, либо в муниципалитет с 09:00 до 18:00 по номеру: 2-13-00», — обратился к согражданам Сергей Коновалов.

Он напомнил, что владельцам птиц необходимо полностью исключить их контакт с дикими птицами, свободный выгул. А также сообщить о количестве птиц в личном хозяйстве в городской штаб. Также Коновалов подчеркнул, что параллельно проводится мониторинг водоёмов, проверка сообщений жителей о падеже птицы. Роспотребнадзор осуществляет выборочный мониторинг состояния здоровья жителей микрорайона вблизи Южного озера.