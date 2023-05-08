На части территории Ижевска введен карантин по птичьему гриппу

Ижевск. Удмуртия. На части территории Ижевска установлен карантин по птичьему гриппу. Указ о введении ограничительных мероприятий подписал временно исполняющий обязанности главы республики Ярослав Семенов.

Напомним, 5 мая в Глазове подтвердили очаг возникновения высокопатогенного гриппа птиц в районе Южного озера, где произошел массовый падеж чаек. Позже аналогичная ситуация возникла в Ижевске на улице Пойма. Ветеринары также подтвердили у погибших птиц наличие опасного заболевания.

В соответствии с указом, в столице в радиусе 5 км от очага заболевания установлена угрожаемая зона, в радиусе 10 км – зона наблюдения. Под карантинные мероприятия попали часть территории Первомайского и Ленинского районов, а также деревня Новый Чультем Завьяловского района.

Как сообщил начальник Главного управления ветеринарии по Удмуртской Республике Роман Габдрахманов, в Ижевске сформированы специальные группы, которые обходят частные подворья и фиксируют наличие в хозяйствах домашних птиц, их количество. В группах работают сотрудники госветслужбы, правоохранительных органов, студенты и добровольцы. Владельцам пернатых напоминают, что необходимо полностью исключить их контакт с дикими птицами и свободный выгул.

Роман Габдрахманов подчеркнул, что все птицеводческие предприятия республики работают в штатном режиме. Госветслужба постоянно проводит мониторинг клинического состояния птиц, также введен усиленный ветеринарно-санитарный контроль выпускаемой продукции.

Обо всех случаях заболевания или падежа домашней птицы, а также при обнаружении мест гибели дикой птицы жителей просят информировать государственную ветеринарную службу по телефону 8-800-222-17-16.