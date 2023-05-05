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В Глазове подозревают птичий грипп у найденных на Южном озере мёртвых чаек

15:55, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазове подозревают птичий грипп у найденных на Южном озере мёртвых чаек
15:55, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
148
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Чайка\n#птичий грипп\n#заболевание
Фото: vk.com/konovaloovsn
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Пока горожанам не рекомендуют посещать это место и кормить там птиц.

Глазов. Удмуртия. В Глазове опасаются возникновения очага птичьего гриппа. Об этом рассказал глава города Сергей Коновалов в соцсети «ВКонтакте». 

5 апреля на Южном озере были найдены несколько умерших чаек. Ветеринары отобрали патологический материал и направили его на экспертизу в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр в Ижевске. Результаты анализов на птичий грипп будут готовы спустя 20 часов.

Пока жителям Глазова не советуют гулять у озера и кормить птиц. Сергей Коновалов рассказал, что как только станут известны результаты, соберется городской штаб, который определит дальнейшие действия. 

Наиболее вероятной причиной смерти чаек считается птичий грипп. Версия возникла, так как в Немском, Зуевском и Фаленском районах Кировской области этот диагноз подтвердился у павших чаек.

Жителей Глазова просят сообщать по телефону 5-00-67 обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы. Также об этом можно рассказать на горячей линии Главного управления ветеринарии Удмуртии по телефону 8 (800) 222-17-16 или сообщить в Глазовскую межрайонную станцию по борьбе с болезнями животных по телефонам 8 (34141) 7-51-19 и 7-51-37. 

15:55, 05 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
148
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Чайка\n#птичий грипп\n#заболевание