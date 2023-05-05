В Глазове подозревают птичий грипп у найденных на Южном озере мёртвых чаек

Глазов. Удмуртия. В Глазове опасаются возникновения очага птичьего гриппа. Об этом рассказал глава города Сергей Коновалов в соцсети «ВКонтакте».

5 апреля на Южном озере были найдены несколько умерших чаек. Ветеринары отобрали патологический материал и направили его на экспертизу в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр в Ижевске. Результаты анализов на птичий грипп будут готовы спустя 20 часов.

Пока жителям Глазова не советуют гулять у озера и кормить птиц. Сергей Коновалов рассказал, что как только станут известны результаты, соберется городской штаб, который определит дальнейшие действия.

Наиболее вероятной причиной смерти чаек считается птичий грипп. Версия возникла, так как в Немском, Зуевском и Фаленском районах Кировской области этот диагноз подтвердился у павших чаек.

Жителей Глазова просят сообщать по телефону 5-00-67 обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы. Также об этом можно рассказать на горячей линии Главного управления ветеринарии Удмуртии по телефону 8 (800) 222-17-16 или сообщить в Глазовскую межрайонную станцию по борьбе с болезнями животных по телефонам 8 (34141) 7-51-19 и 7-51-37.