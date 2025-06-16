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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне пройдёт в Глазове

14:40, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне пройдёт в Глазове
14:40, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#фильмы\n#Великая Отечественная Война\n#ветераны\n#воспоминания
Источник фото: unsplash.com (Alex Litvin)
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Их создали на основе воспоминаний глазовчан, которые росли в годы войны.

Глазов. Удмуртия. В Глазове пройдёт показ документальных фильмов (0+), которые были созданы на основе воспоминаний местных жителей о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова. 

Фильмы сняли в рамках проекта«Взрослое детство» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В их основу легли интервью жителей Глазова, чьё детство пришлось на годы войны. Горожане поделились воспоминаниями, которые хранили более 80 лет.

Кинопоказ (0+) состоится в особую дату — 22 июня. В 18:00 всех желающих ждут на купольной сцене Культурной базы «Короленко-8».  

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14:40, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
1
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#фильмы\n#Великая Отечественная Война\n#ветераны\n#воспоминания