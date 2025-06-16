Глазов. Удмуртия. В Глазове пройдёт показ документальных фильмов (0+), которые были созданы на основе воспоминаний местных жителей о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Фильмы сняли в рамках проекта«Взрослое детство» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В их основу легли интервью жителей Глазова, чьё детство пришлось на годы войны. Горожане поделились воспоминаниями, которые хранили более 80 лет.

Кинопоказ (0+) состоится в особую дату — 22 июня. В 18:00 всех желающих ждут на купольной сцене Культурной базы «Короленко-8».